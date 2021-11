How To Reuse Old Toys : अगर अपके परिवार में नन्‍हे बच्‍चे (Kids) है तो निश्चित रूप से घर में खिलौनों की भरमार होगी. इनमें कई ऐसे खिलौने भी होते हैं जिनसे बच्‍चे नहीं खेलते और ये घर में अनावश्‍यक जगह घेरे रहते हैं. ऐसे में इनका क्‍या किया जाए समझ नहीं आता. पुराने खिलौनों (Old Toy) को अगर आप सम्‍हाल कर रख दें तो ये जगह भी घेरते हैं और दुबारा कभी यूज़ (Reuse) में भी नहीं आते. यहां हम आपको बताते हैं कि अगर इन खिलौनों को रीयूज कैसे करें या कहां दान (Donate) दें. अगर आप इन्‍हें जरूरतमंद बच्‍चों तक पहुंचा देते हैं तो ये खिलौने दुबारा से किसी की जरूरत बन सकते हैं और बच्‍चों के चेहरे पर मुस्‍कान ला सकते हैं.