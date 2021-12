How To Stay Fit And Healthy In Old Age : उम्र बढने (Old Age) के साथ खुद को एक्टिव (Active) रखने के लिए बेहतर लाइफस्‍टाइल (Lifestyle) और हेल्‍दी डाइट (Diet) का पालन करना बहुत जरूरी होता है. मसलन, संतुलित भोजन ही खाएं, भोजन ऐसा हो जो आसानी से पच सके, एक बार में पेट भर कर खाना खाने की बजाय उन्हें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करके कुछ अंतराल पर भोजन करें और खाने के लिए टाइम टेबल फॉलो करें. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप कम उम्र से ही हेल्‍दी डाइट का पालन करते रहे हैं तो यह आपकी बढती उम्र के लक्षणों को करीब 20 साल तक कम कर सकता है. इसके लिए हर समय मेंटली एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है.