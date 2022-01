Tips to stay happy: खुश रहने और अच्छी एनर्जी बनाए रखने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

Tips to stay happy: अक्सर लोग सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं. जिसके कारण उन्हें कैफीनयुक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफी या चाय का सेवन करना पड़ता है ताकि वे आलस को भगा सकें. सुबह मूड खराब रहना या सुस्ती महसूस करना खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है. अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी या दिन भर सुस्ती रहेगी तो हो सकता है कि आप उदास रहें, आपको चिड़चिड़ाहट महसूस हो या फिर आप हैप्पी (Happy) न रहें.

लो एनर्जी (Low energy) के कारण भी ऐसा हो सकता है. ऐसे में कुछ आसान टिप्स की मदद से आप पॉजिटिव एनर्जी (Positive energy_ भी बढ़ा सकते हैं और खुश व हेल्दी भी रह सकते हैं. जानिए, खुश रहने के टिप्स (Tips to stay happy)

कैसे रहें एनर्जी से भरपूर और खुश? (How to stay happy and full of positive energy)

हेल्दी खाना खाएं

हेल्दी डाइट (Healthy diet) न सिर्फ आपको स्वस्थ रखेगी, बल्कि आप खुश भी रह पाएंगे. बैलेंस्ड डाइट (Balanced diet) का सेवन करने से आपकी एनर्जी भी ठीक रहेगी.

यह भी पढ़ें- खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों पर कैसे पाएं काबू? इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

7-8 घंटे की नींद लें

हर उम्र के लोगों के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है. विशेषज्ञों के मुताबिक 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. इससे आपको दिनभर बेवजह थकान भी महसूस नहीं होती.

नियमित व्यायाम करें

एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आप हेल्दी रह सकते हैं, बल्कि आपका स्ट्रेस भी कम हो सकता है. साथ ही आप दिनभर एनर्जी से भरपूर भी महसूस कर सकते हैं.

दूसरों के बारे में अच्छा सोचें

दूसरों के लिए दयालु मानसिकता बनाए रखने से भी आप खुश रह सकते हैं और आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी.

अच्छे लोगों की कंपनी में रहना

अगर आप अच्छे और पॉजिटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ रहेंगे तो ज्यादा खुश रह सकेंगे. इसलिए अपने दोस्त सोच-समझकर बनाने चाहिए.

यह भी पढ़ें- Tips To Make Friends: अच्छे दोस्त बनाने के लिए जान लें ये ‘फ्रेंडशिप मंत्र’, बन जाएगा अटूट रिश्ता

अपनी एनर्जी और दिनचर्या पर ध्यान दें

दिनभर आपके साथ क्या हुआ इस पर ध्यान दें ताकि आप उन लोगों या घटनाओं की पहचान कर सकें जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं.

हॉबी फॉलो करें

अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तब भी दिन में थोड़ा वक्त उस काम के लिए जरूर निकालें, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है. गाने सुनना, डांस करना, पेंटिंग, कुकिंग, घूमना आदि इसमें शामिल हो सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)