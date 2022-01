How To Store Bananas For A Week : केला (Banana) एक सुपर फूड है जो हर उम्र के लोगों की सेहत (Health) के लिए काफी फायदेमंद होता है. लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है पके केले जल्दी खराब हो जाते हैं जिस वजह से इन्‍हें स्‍टोर (Store) करना बहुत ही मुश्किल होता है. हम ना तो इसे फ्रीज में रख सकते हैं और ना ही बाहर. ऐसे में आखिर वो कौन सा तरीका बेस्‍ट है जिससे केले को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कुछ आजमाए हुए टिप्‍स (Tips), जिनकी मदद से आप केले को हफ्तेभर ताजा रख सकते हैं. यही नहीं, इन तरीकों को अपनाकर आप केले को काला होने से भी बचा सकते हैं.