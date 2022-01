How to Store Food in Freezer: फ्रीज़र में फू़ड स्टोर करते वक्त रखें इन 5 ज़रूरी बातों का ध्यान

How to Store Food in Freezer:लंबे वक्त तक फूड आइटम्स को अच्छा रखने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार फ्रीजर में फूड स्टोरेज करने का सही तरीका पता न होने की वजह से जल्दी ही फूड आइटम खराब हो जाते हैं, इतना ही नहीं छोटी सी गलती की वजह से कई बार बड़ा नुकसान भी हो जाता है. आप हम आपको फ्रीजर में फूड स्टोर करने के दौरान कुछ जरूरी बातों की जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके बेहद काम आ सकती हैं.