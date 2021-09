लंबे समय तक आलू स्टोर करने के लिए फॉलो करें ये आसान टिप्स

How to Store Potatoes For Long Time: आलू (Potato) एक ऐसी सब्जी (Vegetable) है जिसको ज्यादातर सब्जियों के साथ मिलाकर पकाया जाता है. तो वहीं कई तरह के स्नेक्स भी इससे तैयार किये जाते हैं. इसी वजह से कोई और सब्जी घर में हो या न हो लेकिन आलू ज्यादातर घरों में काफी मात्रा में खरीद कर रख लिए जाते हैं ताकि बार-बार खरीदने की जरूरत न पड़े लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ दिनों बाद आलू हरे होने लगते हैं या फिर खराब और अंकुरित होने लगते हैं. जिसके बाद इनको न चाहकर भी फेंकना पड़ जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको सही तरीके से स्टोर (Store) नहीं किया जाता है.

अगर आप आलू को सही तरह से स्टोर करें तो ये आलू बिना हरे और बिना खराब हुए लंबे समय तक सही और फ्रेश रह सकते हैं. तो आइये आज जानते हैं कि आलू को ठीक तरह से स्टोर कैसे किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: अदरक-लहसुन पेस्ट को लम्बे समय तक ऐसे करें स्टोर

प्याज के साथ न रखें

ज्यादातर घरों में आलू और प्याज को एक साथ ही रखा जाता है. या फिर एक ही टोकरी के दो अलग कम्पार्टमेंट में रख दिया जाता है, जबकि ये तरीका सही नहीं है. आलू को प्याज के साथ रखने से आलू जल्दी अंकुरित और खराब होने लगते हैं. इसके साथ ही आलू के स्वाद में भी बदलाव होने लगता है. इसलिए आलू को प्याज के साथ नहीं बल्कि किसी अलग जगह पर रखना चाहिए.

खुले में या धूप में न रखें

कई बार लोग आलू को किसी भी खुली जगह पर रख देते हैं या फिर आंगन और बरामदे जैसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां धूप आती हो. इस वजह से भी आलू जल्दी खराब होने लगते हैं. आलू को ज्यादा दिनों तक सही और फ्रेश रखने के लिए किसी अंधेरे वाली जगह पर रखना चाहिए. आप आलू को रखने के लिए गहरी टोकरी, पेपर बैग या फिर बांस की टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: अगर हर मौसम में लेना हो हरी मटर का स्वाद, तो घर पर इसको ऐसे करें स्टोर

हवादार जगह पर रखें

आलू लंबे समय तक खराब न हों इसके लिए आपको आलू को हवादार जगह पर रखना होगा. डार्क जगह पर रखने के बावजूद इनको हवा मिलती रहे इस बात को भी ध्यान में रखना बेहतर होगा. अगर आप किसी बैग, टोकरी, पॉलीथिन और कंटेनर में भी आलू को रख रहे हैं, तो उसको बंद न करें बल्कि उसका मुंह हमेशा खुला रखें, जिससे आलू में हवा लगती रहे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)