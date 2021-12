बनारसी लहंगे को डिफरेंट तरीके से करें स्टाइल, हर बार दिखेगा नया

How To Style Banarasi Lehenga : अगर आपके पास बनारसी लहंगा (Banarasi Lehenga) है और अब तक आप इसे कई बार पहन चुकी हैं तो इसे नया लुक (New Look) देकर अगले इवेंट पर आप इसे फिर से ट्राई कर सकती हैं. मसलन, नए स्‍टाइल से दुपट्टे कैरी कर या इसके साथ कुछ अलग तरह के एसेसरीज को स्‍टाइल कर आप बनारसी लहंगे को और भी खूबसूरत अंदाज में स्टाइल कर सकती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पुराने बनारसी लहंगे को किस तरह से नया लुक देकर अपने अलग इवेंट पर कैरी कर सकती हैं.