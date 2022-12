हेयर कलरिंग के बाद बालों का इस तरह रखें खास ख्याल, महीनों टचअप की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Take Care Of Colored Hair: बालों को कलर करने का मतलब आज के जमाने में बदल चुका है. लोग सफेद बालों को छिपाने के लिए नहीं, स्‍टाइलिश दिखने या अपने लुक को चेंज करने के लिए भी हेयर कलरिंग करते हैं. हालांकि इसका हमारे बालों की सेहत पर बहुत अच्‍छा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इनकी सही देखभाल करें तो कलरिंग के नुकसान को कम किया जा सकता है. यही नहीं, कई लोगों की समस्‍या होती है कि हेयर कलरिंग के बाद उनका रंग जल्‍दी ही फेड हो जाता है. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि हेयर कलरिंग के बाद बालों की देखभाल किस तरह से करना चाहिए.

कलर किए गए बालों की देखभाल

धूप से बचाएंजब भी आपको बाहर जाना हो तो सिर में या तो स्‍कार्फ पहन लें या कैप पहनें. ऐसा करने से धूप बालों के रंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और रंग फेड नहीं होगा.

सही शैंपू

कलर किए गए शैंपू को स्‍पेशल केयर की जरूरत होती है. ऐसे में आप नॉर्मल शैंपू की बजाय कलर प्रोटेक्‍टर शैंपू का इस्‍तेमाल करें. ये बालों के पीएचलेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है जिससे बाल टूटने से बचे रहते हैं.

72 घंटे के बाद ही धोएंअगर आप कलर कराए हैं तो 72 घंटे के बाद ही इसमें पानी या शैंपू आदि डालें. ऐसा करने से कलर लंबे समय तक चलता है और इसकी चमक बनी रहती है.

गर्म पानी से बचाएंअगर आप गर्म पानी से अपने कलर किए गए बालों को धोते हैं तो इससे बालों को अधिक नुकसान पहुंचाता है. हमेशा ठंडे पानी से ही बालों को धोएं.

ट्रिमिंग जरूरीजब हम बालों को कलर कराना शुरू करते हैं तो इससे बालों का सिरा वीक हो जाता है और कई बार ये दोमुंहें हो जाते हैं. ऐसे में कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार हेयर ट्रिमिंग जरूर कराएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)