How To Take Care Of Precious Sarees : शादी में मिली खूबसूरत जरीदार बनारसी साड़ी हो या किसी खास पार्टी फंक्‍शन के लिए खरीदा गया मैसूर सिल्‍क या सिफॉन की साड़ी. इन्‍हें हम एक या दो बार पहनने के बाद आलमारी में सम्‍हाल कर रख देते हैं और किसी विशेष ओकेजन पर दुबारा इन्‍हें निकालते हैं. लेकिन कई बार जब हम इन्‍हें खास मौके पर पहनने के लिए निकालते हैं तो पता चलता है कि रखे रखे उन पर छोटे छोटे दाग आ गए हैं. ऐसे में महंगी से महंगी साडि़यां (Sarees) भी किसी काम की नहीं रह जातीं. दरअसल यह रखरखाव में की गई लापरवाही के कारण होती है. ऐसे में इन्‍हें रखते हुए छोटी छोटी बातों (Tips) को ध्‍यान में रखना बहुत ही जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि हम इन्‍हें रखते समय किन बातों को ध्‍यान में रखें.

1.प्लास्टिक हैंगर है बेस्‍ट

साड़ियों के लिए स्‍टील या लोहे के हैंगर की जगह अगर आप प्‍लास्टिक हैंगर का प्रयोग करें तो ये बेहतर होगा. ऐसा करने से साड़ियों पर जंग के दाग नहीं लगेंगे.

2.फिनाइल की गोलियां जरूरी

जब अलमारी में साड़ियों को अधिक दिन तक रखना हो तो कीड़ों से बचाने के लिए आप फिनाइल की गोलियां जरूर रखें. ऐसा करने से सिल्वर फिश और मॉथ्स जैसे कीड़ों से साडि़यों को बचाया जा सकता है. ये कीड़े साड़ियों को काट लेते हैं कपड़ों पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं.

3.सॉफ्ट टॉवल में लपेट कर रखें

अपनी महंगी बनारसी साड़ियों को आप कॉटन के कपड़े या सॉफ्ट टॉवल में लपेटट कर रखें. आप चाहें तो इन्‍हें रखने के लिए बाजार में मिलने वाले साड़ी बैग का प्रयोग भी कर सकती हैं.

4.हेवी एंब्रॉयडरी साड़ी को पेपर में करें फोल्‍ड

जब भी आप हैवी एंब्रॉयडरी वर्क वाली सा‍डी़ या नेट लाइनिंग वर्क साड़ी को रखें तो इस बात का ध्‍यान रखें कि इनके धागे आपस में फंसे नहीं. ऐसे में इन्‍हें पेपर में फोल्ड कर ही रखें.

5.इस तरह करें सफाई

साड़ी पर दाग लग गए हैं तो आप उसे हाथ से धो कर ही रखें. हेवी साड़ियों को कभी भी वॉशिंग मशीन में ना डालें और जब भी साफ करें तो ठंडे पानी में हाथ से साफ करें. इन्‍हें अधिक रगड़ें नहीं. हमेशा माइल्‍ड सोप का प्रयोग करें और अच्‍छी तरह खंगाल कर छाव में पसारें. जरीवाली साडि़यों को हमेशा लाउड्री में ड्राई क्‍लीन ही कराएं.

6.पहनते समय रखें ख्‍याल

जब भी साड़ी पहनें तो अधिक पिन का प्रयोग ना करें. इससे फटने का डर रहता है. अगर आपको परफ्यूम लगाना हो तो साड़ी की जगह कलाई, गले और अंडर गार्मेंट्स पर इसे छिड़कें. ऐसा करने से साडि़यों का रंग लंबे समय तक खराब नहीं होगा. जरी काले भी नहीं होंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)