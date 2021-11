How to take care of Twins : जुड़वां बच्चों की हैं मां, तो ऐसे बनाएं अपनी दिनचर्या

How to take care of Twins : हाल ही में बॉलिवुड एक्ट्रेस प्रीटी ज़िंटा (preity zinta) 46 साल की उम्र में ट्विंस बच्चों की मां बनी हैं. इसका ज़िक्र उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर किया. साथ ही प्रीटी ज़िंटा ने बताया कि वे सरोगेसी के जरिए मां बनी है.जुड़वां बच्चे होना आपकी खुशियों को दोगुना कर देते हैं साथ ही आपकी जिम्मेदारी को भी दोगुना कर देते हैं. ऐसे में हमारे द्वारा बताई गई सिंपल टिप्स को फॉलो कर आप आराम पा सकती हैं.