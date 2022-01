अपनी मानसिक सेहत को कैसे रखें दुरुस्त, एक्सपर्ट्स के बताए ये 6 टिप्स रखें याद

Tips to Improve Your Mental Health : पिछले दो सालों से कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया को साल 2021 में भी भावनात्मक रूप से भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा. जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया दिमागी सेहत यानी मेंटल हेल्थ (Mental Health) को लेकर सतर्क हुई है. क्योंकि इस पूरे दौर में लोगों को सबसे ज्यादा समस्या जो आई, वो थी अपनी वर्किंग और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की. ऐसे में ये एक बड़े चैलेंज जैसा बन गया, काम और जीवन में संतुलन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए सच्ची कहानियों में से एक्सपर्ट्स ने कुछ बेस्ट एडवाइज चुनी हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) में छपी रिपोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर अखबार ने इन्हें छापा है. एक्सपर्ट्स की बताई ये सलाह आपके लिए नए साल में खुश रहने में मददगार साबित हो सकती हैं.