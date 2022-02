कराना चाहते हैं हेयर पर्मिंग, तो जरूर जान लें After Perming Tips

How To Take Care Of Perm Hair : हेयर पर्मिंग (Hair Perming) के बाद आपके बालों को एक्‍सट्रा केयर की जरूरत होती है. दरअसल यह एक हेयर ट्रीटमेंट है जो आपको बालों के नैचुरल टेक्‍सचर को काफी नुकसान पहुंचाता है.आइए हम आपको बताते हैं कि हेयर पर्मिंग टेक्‍नीक किस तरह से आपके बालों के टेक्‍सचर को बदलता है और इसका बालों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा ये जानना भी बहुत ही जरूरी है कि हेयर पर्मिंग के बाद बालों की बेहतर देखभाल (Hair Care) के लिए आपको किन हेयर केयर टिप्‍स को फॉलो करने की जरूरत है जिससे बालों को परमानेंट डैमेज (Damage) से बचाया जा सके.