सर्दियों में स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए ऐसे करें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

Tips to Use Aloe Vera Gel in Winters : हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है. एलोवेरा जेल एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है. सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है. ऐसे मौसम में स्किन ड्राई और फटी-फटी महसूस होने लगती है. ऐसे में स्किन को भीतर तक नेचुरली हाइड्रेटेड रखने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल एक बेस्ट और किफायती ऑप्शन माना जाता है. एलोवेरा जेल में स्किन के लिए जरूरी विटामिंस और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो स्किन को पोषण प्रदान करने के साथ-साथ स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाते हैं. एलोवेरा जेल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जिसका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है. आइए जानते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल.

स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

शहद और केले के साथ एलोवेरा जेल

शहद और केले में मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जिसका इस्तेमाल एलोवेरा जेल के साथ करने पर ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड और हेल्दी बनाया जा सकता है.

इस्तेमाल करने का तरीका

– एक बेहतरीन और नेचुरल मॉइश्चराइजिंग फेस पैक तैयार करने के लिए 2 बड़ी चम्मच एलोवेरा जेल, आधा केला और आवश्यकतानुसार शहद मिलाकर एक मिक्सर में डालकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.– इस फेस पैक को तैयार करने के बाद चेहरे पर एक ब्रश की मदद से लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें. फेस पैक सूखने पर उसे गुनगुने पानी से साफ कर लें.

ऑलिव ऑयल के साथ करें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने से स्किन हाइड्रेटेड और मुलायम बनी रहती है. ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल एलोवेरा जेल के साथ करने से स्किन हेल्दी रहती है.

इस्तेमाल का तरीका

– एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल के साथ ऑलिव ऑयल को उसी मात्रा में लेकर अच्छे से मिक्स कर लें और एक स्मूद पेस्ट बना लें.– एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल के पेस्ट को चेहरे पर लगाकर कुछ घंटे या रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह उठकर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें.एलोवेरा जेल अपने आप में एक कंप्लीट ब्यूटी प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल आप हर रोज रात में सोते समय कर सकते हैं. इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है और सर्दियों में होने वाली आम समस्याओं से छुटकारा मिलता है.

