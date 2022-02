ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए न करें ये गलतियां, जानें यूज़ करने का सही तरीका

How To Use Beauty Blender Sponge : मेकअप ब्रश की तुलना में ब्‍यूटी ब्‍लेंडर (Beauty Blender Sponge) अधिक कंफर्टेबल और मेकअप करने में आसान होता है जिस वजह से ज्यादातर ब्‍यूटी एक्‍सपर्ट भी ब्‍यूटी ब्‍लेंडर का खूब इस्‍तेमाल करते हैं. अगर आप फ्लॉलेस (Makeup) चाहते हैं तो इसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ब्‍यूटी ब्‍लेंडर स्पंज का यूज करने से मेकअप बेहतर तरीके स्किन में सेटल होता है लेकिन बेहतर मेकअप रिजल्‍ट के लिए यह भी जरूरी है कि आप सही तरीके से इसका इस्‍तेमाल (Use) जानें और इसका रखरखाव करें.