How To Use Black Tea For Grey Hair : काली चाय (Black Tea) की मदद से ना केवल बालों को नेचुरल तरीके से काला किया जा सकता है बल्कि ये बालों को नरिश कर हेल्‍दी और शाइनी बनाने में भी काफी काम आता है. अगर आप चाहें तो इसके साथ कॉफी, तुलसी आदि का भी इस्‍तेमाल कर बालों की कई समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं. दरअसल ब्लैक टी में टैनिक एसिड भरपूर होता है जो बालों (Hair Colour) को नेचुरल तरीके से काला करने में सक्षम होते हैं. हम आपको यहां बता रहे हैं कि आप कम उम्र में सफेद होते बालों (Grey Hair) को दोबारा से काला बनाने के लिए किस प्रकार काली चाय का प्रयोग कर सकते हैं.