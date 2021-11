विंटर में स्किन की देखभाल के लिए मक्खन का करें इस्तेमाल, बेजान त्वचा पर आएगा तुरंत निखार

How To Use Butter For Winter Skin Care : विंटर (Winter) के मौसम में कई बार लोशन आदि लगाने के बाद भी स्किन (Dry Skin) का रूखापन नहीं जाता. स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम मॉइश्‍चराइजर, सीरम आदि का भी प्रयोग करते हैं लेकिन इसके बावजूद कई बार स्किन सॉफ्ट नहीं होती. इस वजह से स्किन पर रैश और खुजली की समस्‍या आने लगती है. अगर आप भी इस समस्‍या से परेशान रहते हैं तो बता दें कि आपके फ्रिज में रखे मक्‍खन (Butter) की मदद से इस प्रॉब्‍लम को सॉल्‍व किया जा सकता है. मक्‍खन में भरपूर विटामिन ए, ई, फैटी एसिड पाया जाता है जो चेहरे पर ग्‍लो बढाने और सॉफ्ट रखने में काफी सहायक होता है.