विंटर में इस तरह Cold Cream का करें इस्तेमाल, जानें इसे लगाने का सही तरीका

How To Use Cold Cream For Winter Skin Care : सर्दियां (Winter) आते ही स्किन केयर (Skin Care) प्रोडक्‍ट में भी काफी बदलाव किया जाता है. दरअसल विंटर में स्किन केयर के दौरान इस बात को ध्‍यान में रखना जरूरी होता है कि स्किन ड्राई ना हो और हमेशा नरिश रहे. इसी को देखते हुए हमें स्किन केयर प्रोडक्‍ट में उन चीजों को अधिक शामिल करना पड़ता है जो स्किन को बेहतर तरीके से नरिश और सॉफ्ट बनाए रखे. तो ऐसा ही एक स्किन केयर प्रोडक्‍ट है कोल्‍ड क्रीम (Cold Cream). जी हां, कोल्‍ड क्रीम विंटर में एक मस्‍ट हैव असेंशियल (must have essential) प्रोडक्‍ट है जो हर किसी के पास होना ही चाहिए.