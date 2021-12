How To Use Coriander For Skin : धनिया के पत्‍ते (Coriander Leaves) और बीज (Coriander Seed) में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटी ऑक्‍सीडेंट, फॉलेट, बेटा केरोटीन होता है जो स्किन को ऑक्‍सीडेंटिव स्‍ट्रेस से बनाता है. इसके अलावा, धनिया का पत्‍ता स्किन को सॉफ्ट (Soft Skin) और ग्‍लोइंग बनाने के भी काम आता है. धनिया पत्‍ता में मौजूद ये एंटी ऑक्‍सीडेंट तत्‍व स्किन सेल्‍स को फ्री रेडिकल्‍स से बचाता है और एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है.