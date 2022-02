How To Use Ghee To Cure Pigmentation : घी में मौजूद कैरोटीन और एंटीऑक्‍सीडेंट तत्‍व स्‍क‍िन (Skin) को हेल्‍दी रखते हैं और स्‍क‍िन को यूवी रेज़ के प्रभावों से बचाता है. जिससे एजिंग की समस्‍या दूर रहती है और पिगमेंटेशन (Pigmentation) जैसी स्किन प्रॉब्‍लम को ठीक किया जा सकता है. अगर आप भी पिगमेंटेशन जैसी स्किन प्रॉब्‍लम्‍स से जूझ रहे हैं तो यहां हम आपको बताते हैं आप घर पर मौजूद देसी घी (Ghee) की मदद से इस समस्‍या को किस तरह ठीक कर सकते हैं.