How To Use Indigo Powder In hair : अगर आप बालों को नैचुरल (Natural) कलर देने की सोच रहे हैं तो इंडिगो पाउडर (Indigo Powder) का इस्तेमाल (Use) किया जा सकता है. इंडिगो पाउडर दिखने में बिल्कुल मेहंदी (Henna) जैसा लगता है जो मेहंदी है नहीं. दरअसर उम्र बढ़ने के साथ बाल सफेद होना एक आम बात होती है लेकिन अगर आप अपने सफेद बालों को छिपाना चाहते हैं तो आप कैमिकल युक्‍त हेयर डाई का प्रयोग ना कर नेचुरल तरीके से इन्‍हें कलर करें तो आपके बालों को नुकसान नहीं होता है. बालों पर इंडिगो पाउडर लगाने के वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन इसे आप सीधे पानी में घोल कर बालों पर आसानी से लगा सकते हैं या फिर आप किसी अन्य सामग्री जैसे मेहंदी, अंडा, नमक आदि को मिलाकर भी इंडिगो पाउडर लगा सकते हैं.

इंडिगो पाउडर का इस तरह करें इस्तेमाल

1.मेहंदी के साथ मिलाकर

सबसे पहले मेहंदी को रात को भिगोकर रख दें. सुबह अपने बालों में 2 घंटे के लिए मेहंदी लगा लें और बालों को अच्छी तरह से पानी से धो लें. जब ये सूख जाएं तो इंडिगो पाउडर को पानी में अच्छी तरह से मिक्‍स कर लें और फिर एक पेस्ट बना लें. अब इसे ब्रश की सहायता से अपने बालों में लगाएं. आप इसे दो घंटे के लिए बालों में लगाएं और इसके बाद बालों को पानी से धो लें.

आपको अपने बालों में शैंपू नहीं लगाना है. रात को अपने बालों में ऑयल लगाएं और अगले दिन अपने बालों में शैम्पू करें. अगर इंडिगो पाउडर को मेहंदी के साथ मिलाकर बालों पर लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि इससे सफेद बाल एकदम से काले नहीं होंगे. इसका असर दो-तीन बार के प्रयोग के बाद नजर आता है.

2.इंडिगो हेयर मास्‍क इस तरह लगाएं

कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा इंडिगो पाउडर डालें. 10 से 15 मिनट के बाद एक पेस्ट बना लें. इसके बाद अपने बालों में कंघी कर लें और बालों को अच्छी तरह से सुलझा लें. अब ब्रश की सहायता से अपने बालों में इसे लगा लें और दो घंटे बाद बालों को पानी से धो लें. पाउडर के साथ 1 छोटा चम्मच नमक मिलाकर लगाने से बालों पर रंग अच्छा चढ़ता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)