How To Use Multani Mitti For Pigmentation: कई बार देखने में आता है कि हमारी स्किन पर गहरे गहरे स्‍पॉट बनने लगते हैं जो काफी बदरंग लगते हैं.आमतौर पर ये समस्‍या उम्र बढ़ने, प्रेगनेंसी या शरीर में किसी तरह की न्‍यूट्रिशन की कमी, यूवी डैमेज आदि की वजह से हो सकता है. यही नहीं, हाइपर पिगमेंटेशन को एज स्‍पॉट और लिवर स्‍पॉट के नाम से भी जाना जाता है. वैसे तो इसके होने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता लेकिन इससे चेहरे की खूबसूरती तुलना में कम हो सकती है. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि आप घरेलू नुस्‍खों की मदद से भी इस समस्‍या को कम कर सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप मुल्‍तानी मिट्टी की मदद से किस तरह पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं.

पिगमेंटेशन हटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी के फायदेमुल्तानी मिट्टी की मदद से आप स्किन पर मौजूद डेड स्किन सेल्‍स को हटा सकते हैं और एक्‍सफोलिएट कर सकते हैं. एक्‍सफोलिएशन की वजह से चेहरे पर प्रदूषण, धूप, ड्राइनेस आदि की वजह से जो डेड स्किन जमा हो जाते हैं उन्‍हें हटाने में मदद मिल सकती है. यही नहीं, अगर आप इसका इस्‍तेमाल फेस पैक के रूप में करें तो स्किन को सॉफ्ट और ग्‍लोइंग बनाया जा सकता है.

पिगमेंटेशन हटाने के लिए इस तरह करें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल

सामग्रीमुल्‍तानी मिट्टीएलोवेरा जेलगुलाबजल

इस तरह बनाएं मुल्‍तानी मिट्टी फेस पैकपिगमेंटेशन दूर करने के लिए अगर आप मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चम्‍मच मुल्‍तानी मिट्टी के पाउडर को एक कटोरी में लें. अब इसमें एक चम्‍मच एलोवेरा जेल डालें और फेटें. थोड़ा पतला पेस्‍ट बनाने के लिए आप इसमें जरूरत के अनुसार गुलाबजल मिला लें. अब इन्‍हें अच्‍छी तरह से पेस्‍ट बनाएं. आपका फेस पैक तैयार है.

इस तरह करें इस्‍तेमालआप अपने चेहरे को अच्‍छी तरह से क्‍लीन करें और पोछ लें. अब चेहरे और गर्दन पर बराबर मात्रा में इस पेस्‍ट को लगा लें. इसे 20 मिनट तक चेहरे और गर्दन पर लगाकर रखें और जब ये सूख जाए तो चेहरे को साफ पानी से धो लें. आप अगर चेहरे पर सप्‍ताह में दो से तीन बार इसका इस्‍तेमाल करें तो इसका फायदा जल्‍दी दिखने लगेगा.

सावधानी बरतेंअगर आपके चेहरे पर किसी तरह की खुजली, दानें आदि हो रहे हैं तो आप इसका इस्‍तेमाल तुरंत बंद कर दें. अगर इसके इस्‍तेमाल के बाद चेहरे पर ड्राइनेस हो रही है तो आप इसके इस्‍तेमाल के बाद चेहरे पर थोड़ा सा दही या मलाई लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)