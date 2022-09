How to use onion for naturally black hair : इन दिनों कम उम्र में बालों का सफेद होना एक आम समस्‍या बनी हुई है. ऐसे में लोग सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए हेयर डाई या कलर का इस्‍तेमाल करना पसंद करते हैं. लेकिन इनमें इस्‍तेमाल होने वाले कैमिकल बालों को और भी नुकसान पहुंचाते हैं और हेयर ड्राई, बालों को गिरना, पतला होना आदि की समस्‍या भी शुरू हो सकती है. ऐसे में अगर आप हेयर केयर में प्‍याज को शामिल करें तो आप बालों को हेल्‍दी और खूबसूरत बनाने के साथ साथ सफेद बालों को दोबारा से काला भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आप प्‍याज की मदद से किस तरह अपने बालों को काला बनाएं.

प्‍याज से इस तरह दूर करें सफेद बालों की समस्‍या

प्याज के रस का इस्‍तेमाल एक प्‍याज लें और इसे अच्‍छी तरह से पीस लें. अब इसे कपड़े से छान लें और एक स्‍पे बोतल में भर लें. रात को सोने से पहले बालों की जड़ों में इसे स्‍प्रे करें और हल्‍के हाथों से मालिश कर लें. इसे रात भर बालों में छोड़ दें. सुबह शैंपू से बालों को धो लें. सप्‍ताह में दो दिन ऐसा करें.

तेल के रूप में प्याज का इस्‍तेमालप्‍याज को पीसकर रस निकाल लें और इसे एक कटोरी में रखें. इतनी मात्रा में ही इसमें नारियल तेल मिलाएं और अच्‍छी तरह से पकाएं. जब ये ठंडा हो जाए तो किसी बोतल मे रख लें. रात को सोने से पहले इसे स्कैल्प में लगाएं और अच्छी तरह मालिश करें. सुबह शैंपू कर लें.

मेहंदी के साथ करें इस्‍तेमालप्याज का ताजा रस निकालें और इसमें एक दो चम्‍मच मेहंदी पाउडर मिलाएं. अब इसमें सरसों या नारियल का तेल भी मिला लें. आप चाहें तो इसमें ताजा मेहंदी की पत्तियों को डालें और कुछ देर तेल में गर्म करें. अब इस मिश्रण को 3-4 घंटों तक बालों में लगाएं फिर शैंपू से धो लें.

आंवला के साथ करें इस्‍तेमाल एक कटोरी में प्याज के रस, आंवला पाउडर या आंवला फल पीसकर डालें और इसे हेयर मास्क की तरह बालों में लगा लें. अब इसे कम से 3-4 घंटे के लिए बालों में लगाकर रखें. फिर शैंपू से बालों को धो लें.

एलोवेरा के साथ इस्‍तेमाल ये दोनों ही बालों के लिए बहुत उपयोगी हैं. आप बाल को काला बनाने के लिए भी इनका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एलोवेरा जेल और प्याज का रस बराबर मात्रा में निकालें और मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं. 3 से 4 घंटे बाद शैंपू से बाल धो लें.