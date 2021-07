बारिश के मौसम में सिलिका जेल से ऐसे रखें अपने घरेलू सामानों को सुरक्षित

Tips To Uses Of Silica Gel: आपने अक्‍सर देखा होगा कि जब आप बाजार से मोबाइल, जूते, माइक्रोवेव, नॉनस्टिक बर्तन, लैपटॉप और पर्स जैसी कोई नयी चीज खरीदते हैं. तो एक बहुत छोटा सा कागज नुमा पैकेट सामान के साथ रखा होता है, जिसमें क्रिस्टल टाइप का कुछ भरा हुआ होता है.ये दरअसल सिलिका जेल (Silica gel) होता है जिसे सामान को नमी (Moisture) से बचाने के लिए उनके साथ रखा जाता है. ये एक तरह का अवशोषक (Absorbent) होता है जो हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है. लोग इसको बेकार समझ कर फेंक देते हैं लेकिन ये सिलिका जेल आपके कई घरेलू सामानों को नमी से सुरक्षित रखने में खास भूमिका निभा सकता है. लेकिन ये बता दें कि जेल काफी विषैला होता है. इसलिए इसको कभी पैकेट से बाहर निकाल कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना चाहिए. अब इसको किन सामानों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आइये जानते हैं.

मोबाइल फोन को रखे सुरक्षित

बारिश के मौसम में अकसर फोन पानी में भीग जाता है. तो कई बार फोन पानी में गिरने या फोन पर पानी गिरने की वजह से भी इसमें पानी चला जाना आम बात है. ऐसे में सिलिका जेल आपके काम आ सकता है. इसके लिए आप मोबाइल फोन को सूखे कपड़े से पोछकर एक जार में रख दें और साथ में सिलिका जेल के कुछ पैकेट्स भी रख दें. अब दो-तीन दिनों तक इसे ऐसे ही रखा रहने दें इसके बाद निकाल ले. इससे फोन की नमी ख़त्म हो जाएगी.

इलेक्ट्रिक सामानों को रखें सुरक्षित

लैपटॉप, प्रेस, इंडेक्शन, ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर जैसे कई सामान ऐसे होते हैं जिनको घर में कभी-कभी ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर वापस रख दिया जाता है. कई बार बारिश के मौसम में इनमें नमी हो जाने का डर बना रहता है. इन सामानों को नमी से सुरक्षित रखने के लिए आप सिलिका जेल के कुछ पैकेट्स को इन सामानों से साथ रख सकते हैं.

डॉक्यूमेंट्स को रखें सुरक्षित

घर में कई ऐसे ज़रूरी कागज़, फाइल्स और एल्बम होती हैं जिनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है. कई बार बारिश के मौसम में घर में सीलन होने की वजह से इनमें नमी हो जाती है. इनको नमी से सुरक्षित रखने के लिए आप सिलिका जेल के पैकेट्स को इनके साथ रख सकते हैं.

फोटो एल्बम को रखें सुरक्षित

स्मार्ट फोन और कम्प्यूटर के इस दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कागज़ की फोटो और एल्बम को घर में रखना पसंद करते हैं. इनमें बारिश के मौसम में, तो कभी घर में सीलन होने की वजह से नमी हो जाती है. इनको सुरक्षित रखने के लिए भी आप सिलिका जेल इस्तेमाल कर सकते हैं. इन फोटो और एल्बम को आप जिस अलमारी या दराज में रखें उसके साथ सिलिका जेल के कुछ पैकेट्स भी रख दें. ये इनको नमी से सुरक्षित रखने में मदद करेंगे.

औजारों को रखें सुरक्षित

प्लास, कटर, पेंचकस, टेस्टर, कैंची और ब्लेड जैसे कई ऐसे छोटे-मोटे औजार होते हैं जिनकी ज़रूरत घर के कामों में अक्‍सर पड़ती रहती है. जिसकी वजह से इनको घर में रखना हमारी ज़रूरत बन जाता है. लेकिन बारिश के मौसम में कई बार इनमें नमी होने लगती है जिससे इनमें जंग लगने लगता है. इनको नमी से बचाने और जंग से सुरक्षित रखने के लिए आप इनके साथ सिलिका जेल के पैकेट्स रख सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)