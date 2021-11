Gardening Tips : विंटर में कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं दे रहे अपने पौधों में पानी? जानें सही तरीका

How To Water Plants In Winter : अगर आप गार्डनिंग (Gardening) के शौकीन है तो आपको जरूर पता होगा कि इंसानों की तरह पौधों (Plants) को भी ठंडी हवाओं, ओस, बर्फबारी और अत्‍यधिक पानी (Watering) की वजह से समस्‍याएं हो सकती हैं. इन वजहों से आपके गार्डन के पौधे खराब हो सकते हैं और ये सूख भी सकते हैं. ऐसे में इन्‍हें पानी देते समय हमें यह जानना जरूरी है कि किन पौधों को कब और कितना पानी देने की जरूरत होती है. आपको बता दें कि अगर आपके पौधे विंटर (Winter) में सूख जा रहे हैं तो इसका बड़ा कारण अत्‍यधिक पानी देना भी हो सकता है.