नई मसल्स बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन की हुई पहचान, मांसपेशी संबंधी बीमारियों का मिलेगा नया इलाज - स्टडी

Identified Protein Needed to Build New Muscle : यूनिवर्सिटी आफ ह्यूस्टन (University of Houston) के कॉलेज ऑफ फार्मेसी (College of Pharmacy) की एक नई स्टडी में ऐसे प्रोटीन की पहचान की गई है, जो स्केलटल मसल यानी कंकाल की मांसपेशियों (skeletal muscles) के दोबारा बनने यानी पुनर्जनन (regeneration) के लिए जरूरी होता है. रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में पाया है कि हड्डियों से जुड़ी रहने वाली मसल्स में पूरे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का 50-75 प्रतिशत हिस्सा होता है. ये मांसपेशियां चलने-फिरने में मदद करती हैं. ये न सिर्फ भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, बल्कि ह्यूमन बॉडी की अवस्था (पास्चर) के लिए जरूरी गतिशील टिशू होते हैं और चलने-फिरने, सांस लेने में मदद करने के साथ ही पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं.