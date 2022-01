वजन घटाना चाहते हैं तो राई से बने प्रोडक्ट पहुंचाएंगे फायदा- स्टडी

Products made from rye are effective in weight loss : चल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (Chalmers University of Technology) के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी में ये दावा किया गया है कि राई से बने उत्पाद (Rye Products) वजन घटाने (RyeWeight study) में भी कारगर होते हैं. नियमित तौर पर इससे बने प्रोडक्ट्स को खाने से कई फायदे होते हैं. ये स्टडी शरीर के वजन और वसा (weight and fat) पर विशेष प्रकार के अनाज के प्रभावों का मूल्यांकन करता है. साथ ही ये राई (Rye) पर विशेष रूप से फोकस करने वाली पहली स्टडी है. मोटापा और ज्यादा वजन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है. इसके लिए कई अलग-अलग उपायों की आवश्यकता होती है. रिसर्चर्स ने कहा कि उनका मकसद एक ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को विकसित करना है, जो भूख की बढ़ती भावना में योगदान करते हो और चयापचय (metabolism) पर पॉजिटिव इफैक्ट डालते हैं.