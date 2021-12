बड़ों की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम- स्टडी

Immunity of Infants is Stronger: एक नई स्टडी से पता चलता है कि शिशुओं का इम्यून सिस्टम अधिकांश लोग जैसा सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है और ये नए पैथोजन यानी रोगजनक (Pathogens) (ऐसे वायरस और बैक्टीरिया जिनकी वजह से कई बीमारियां होती है) उनसे लड़ने में वयस्कों को भी मात देता है. अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इरविंग मेडिकल सेंटर (Irving Medical Center of Columbia University) के साइंटिस्टों द्वारा की गई स्टडी ये भी बता सकती है कि शिशु COVID-19 से कम प्रभावित क्यों होते हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलाजी एंड इम्यूनोलाजी (Microbiology & Immunology) की प्रोफेसर डोना फार्बर (Donna Farber) के अनुसार, 'शिशुओं की प्रतिरक्षा प्रणाली की जब वयस्कों के साथ तुलना की जाती है, तो उसे कमजोर और अविकसित माना जाता है. लेकिन, यह सच नहीं है.'