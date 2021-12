पढ़ाई-लिखाई से कम होता ब्रेन एजिंग का असर- स्टडी

Impact Of Education On Brain Aging: यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख (University of Zurich) के साइंटिस्टों द्वारा की गई स्टडी इस बात पर फोकस किया गया कि क्या अच्छी शिक्षा बुढ़ापे में ब्रेन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है. रिसर्चर्स ने इसके लिए 200 से ज्यादा वरिष्ठ लोगों का सात साल तक अध्ययन किया. इनमें से किसी को भी डिमेंशिया (Dementia) नहीं था और उनकी बौद्धिक क्षमता (intellectual ability) सामान्य औसत से ज्यादा थी और ये लोग सामाजिक रूप से काफी एक्टिव थे.