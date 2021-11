महिलाओं को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कितना जरूरी है 'Me Time', जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Importance Of 'Me Time' For Women: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं (Women) का खुद के लिए टाइम (Me Time) निकालना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि घर-परिवार, करियर और तमाम तरह की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें खुद के लिए फुर्सत नहीं मिल पाती है. साइंस का ऐसा मानना है कि जो महिलाएं खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, उनके मन में नेगिटिव सोच बढ़ जाती है. जिसकी वजह से उनमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन काफी बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है मी टाइम ऐसे में मेंटल हेल्थ, एनर्जी और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए 'मी टाइम' यानी खुद के साथ समय बिताना बेहद फायदेमंद है.