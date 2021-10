Intermittent Fasting: इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बावजूद नहीं घट रहा वजन? ये हैं 6 गलतियां

Intermittent fasting does not work due to these reasons : आमतौर पर जब हम वजन कम करने की सोचते हैं और सबसे पहले अपने डाइट प्‍लान बनाते हैं और वर्कआउट की सोचते हैं. तरह की डाइट प्‍लान इन दिनों इंटरनेट पर मिल जाती हैं और लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ही अपना डाइट फिक्‍स करते हैं. इन्‍हीं में से एक काफी प्रचलित डाइटिंग स्‍टाइल है और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting). यह इसलिए भी काफी प्रचलित हो रहा है क्‍योंकि दरअसल यह डाइटिंग से ज्‍यादा एक तरह से लाइफ स्‍टाइल में बदलाव है. टीओआई के मुताबिक, शोधों की मानें तो यह वजन कम करने के अलावा हमारी सेहत से जुड़ी कई समस्‍याओं को दूर रखने का काम भी करता है. हालांकि यह जितना दिखता आसान है उतना है नहीं. अगर थोड़ी सी भी गलतियां (Mistakes) हो गईं तो इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा और यह वजन कम करने में बेअसर हो जाएगी.

1.अलग अप्रोच

इंटरमिटेंट फास्टिंग तब होता है जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है. उपवास और खाने के पीरियड के बीच 16 घंटे की साइकल होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि कब खाना है. दरअसल इसमें क्‍यो खाना है ये मायने नहीं रखता. लेकिन अगर आप समय में लापरवाही कर रहे हैं तो इसका असर कम हो सकता है.

2.एकाएक डाइट में बदलाव

कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए पहले दिन ही लंबे गैप को अपनाकर खाने लगते हैं जो तरीका गलत है. दरअसल इसका तरीका है कि जब आप खाने के बीच फास्टिंग शुरू करें तो पहले छोटी अवधी में फास्‍ट करें और धीरे धीरे इसे बढाएं. ऐसा करने से सेहत को नुकसान नही होता और आपका शरीर बदलते डाइट प्‍लान को एडजस्‍ट कर पाता है.

3.अपने लिए गलत प्‍लान अपनाना

जैसा कि पहले भी बताया गया कि अगर आप धीरे धीरे की बजाए एक बार 24 घंटे की फास्टिंग करेंगे तो ये सेहत को नुकसान पहुंचाएगा. ऐसे में प्‍लान बनाकर उसे धीरे धीरे फॉलो करें. तभी आप सही तरीके इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाएंगे. कई बार लोग दिनभर फास्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद हाई कैलोरी इंटेक कर लेते हैं जो हानिकारक हो जाता है.

4.ब्रेक में अत्‍यधिक कैलोरी फूड खाना

कुछ लोग गैप के दौरान हाई कैलोरी फूड खाने लगते हैं जिससे फास्टिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है.

5.हेल्‍दी डाइट फॉलो न करना

अगर आप भोजन में अनहेल्‍दी और तला भूना भोजन करेंगे तो भी आप पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा नहीं होगा.

6.कम पानी पीना

कुछ लोग फास्टिंग के दौरान पानी कम पीने लगते हैं जिससे शरीर में डीहाइड्रेशन की समस्‍या हो सकती है और एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है. ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अधिक से अधिक पानी पिएं.