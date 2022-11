अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2022: हर साल क्यों मनाया जाता है यह खास दिन? जानें इतिहास और महत्व

International Day for the Elimination of Violence Against Women 2022: दुनिया भर में महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने और महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर साल 25 नवंबर को ‘अंतर्राष्‍ट्रीय महिला हिंसा उन्‍मूलन दिवस’ मनाया जाता है. राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (NCRB) के अनुसार साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्‍चों के खिलाफ पारंपरिक अपराधों में कमी आई थी, लेकिन देश में अपराधिक मामलों में जरूर 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. एनसीआरबी के अनुसार 2020 में देश में यौन शोषण के प्रतिदिन लगभग 77 मामले दर्ज किए गए थे और कुल 28,046 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. वहीं दुनियाभर में महिला हिंसा के 3,71,503 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जो 2019 में 4,05,326 थे. लोगों की सोच बदलने और महिलाओं को उनका हक दिलवाने के उद्देश्य से हर साल ये दिन मनाया जाता है.

क्‍या है इस दिन का इतिहास?25 नवंबर 1960 में पैट्रिया मर्सिडीज, मारिया अर्जेटीना और एंटोनियो मारिया टेरेसा द्वारा डोमिनिक शासक रैफेल टुजिलो की तानाशाही का विरोध किया गया था. तब उस शासक के आदेशानुसार तीनों बहनों को बेरहमी से मरवा दिया गया. तब से 1981 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई नारीवादी एनकेंट्रोस के कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने और तीनों बहनों की पुण्‍यतिथि के रूप में मनाने का आदेश दिया. 17 दिसंबर 1999 को संयुक्‍त राष्‍ट्र ने इस दिन को अधिकारिक प्रस्‍ताव के रूप में अपनाया था.

अंतराष्‍ट्रीय महिला हिंसा उन्‍मूलन दिवस का उद्देश्‍यइस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्‍य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों व लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है.

क्या है इस बार की थीम?

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की इस बार की थीम है ‘यूनाइट! यानी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुटता और सक्रियता.’ संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह अभियान 25 नवंबर से शुरू होकर 16 दिनों तक चलेगा. इस का समापन 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन होगा.

