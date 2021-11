अपनी क्षमताओं पर संदेह करना भी हो सकता है बेहतर प्रदर्शन के लिए फायदेमंद - स्टडी

Doubt your Own abilities is not Bad : इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त लोग दरअसल यह मानते हैं कि वे जीवन में मिली अपनी सफलता के योग्य नहीं है, उन्हें यह अपने प्रयासों या उनकी खुद की क्षमताओं व कौशल से नहीं मिली है, बल्कि उन्हें यह भाग्य के कारण मिली है. सिंड्रोम से पीड़ित लोग खुद को ‘धोखेबाज’ समझने की प्रवृत्ति रखते हैं और वे डरते हैं कि किसी भी क्षण बाकी सभी को भी इसका एहसास हो जाएगा. कैम्ब्रिज में एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (MIT Sloan School of Management in Cambridge) की एक मनोवैज्ञानिक बासिमा ट्वीफिक (Basima Tewfik) द्वारा की गई ये स्टडी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट (Academy of Management) जर्नल में प्रकाशित हुई है.