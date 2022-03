कपड़े ही नहीं, घर की इन चीजों को भी ड्राई क्लीनिंग की पड़ती है जरूरत

Items You Should Always Get Dry Cleaned : अक्‍सर हम अपने महंगे कपड़ों को घर में धोने की बजाय ड्राई क्‍लीन (Dry Clean) कराना पसंद करते हैं. ड्राई क्‍लीन से ना केवल कपड़ों (Fabric) की बेहतर तरीके से सफाई हो पाती है, बल्कि इन्‍हें अधिक दिनों तक मेंटेन भी किया जा सकता है. नाजुक फैब्रिक और डेलिकेट चीजों को साफ करने (Cleaning) के लिए जरूरी है कि हम उन्‍हें हैंड वॉश या मशीन से वॉश करने की बजाय एक्‍सपर्ट्स के हाथ में दें जिससे उनका शेप खराब ना हो और उनकी फैब्रिक की चमक बरकरार रहे.