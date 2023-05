स्वाद का सफ़रनामा: कचनार की कली का अचार खूब किया जाता है पसंद, त्रिदोष नाशक हैं गुण, रोचक है इतिहास

Swad Ka Safarnama: कचनार के पेड़ के बारे में जानकारी हम सभी को होगी. ग्रामीण इलाकों में तो इसे बेहद अच्छी तरह से पहचाना भी जाता है. शहरी इलाकों के लोग भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं. असल में शहरों के पार्क या सड़क किनारे कचनार के पेड़ लगाने की परंपरा है. इसकी कलियों की सब्जी बेहद स्वादिष्ट मिलती है और इसका अचार भी बेहद शानदार माना जाता है. आजकल सुपर मार्केट में कचनार की कलियों का मिलना आम बात है. इसकी विशेषता यह है कि कचनार का सेवन शरीर के त्रिदोष को रोकता है, साथ ही शरीर में पैदा होने वाली विषाक्तता को भी खत्म कर देता है. यह हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है और भारत के धार्मिक व आयुर्वेद ग्रंथों में इसकी विशेषताओ का वर्णन मिलता है.

इसके फूल व छाल में भी कमाल के गुण हैं

आपने हिंदी का एक पुराना गाना जरूर सुना होगा, जिसके बोल हैं- ‘कच्ची कली कचनार की, क्या समझेगी बातें प्यार की.’ अर्थ यही है कि कवियों को भी कचनार की कली से मोह था, क्योंकि उसका रंग-रूप तो मोहित करता ही है, सुगंध भी मायने रखती है. इसे औषधीय पेड़ माना जाता है. इसकी कली का भोजन बनाया गया जाता है, अचार भी बनता है तो कुछ क्षेत्रों में इसकी पत्तियों का साग बनाकर भी खाया जाता है. कचनार की कली के साथ मटन कीमे का संगम तो अलग ही रंगत, खुशबू व स्वाद देता है. इसकी छाल भी रोगों से लड़ने के काम आती है. फिलहाल तो हम कचनार को भोजन के रूप में याद कर रहे हैं. असल में यह बागान (Orchid) का पेड़ है और इसमें कोई फल नहीं लगता. लेकिन इसके पेड़ों में कली के अलावा अलग-अलग तरह के फूल लगते हैं, जिनका रंग सफेद, गुलाबी-बैंगनी व पीला होता है. यह फूल भी औषधीय हैं और इनमें से मंद सुगंध आती है.

भारत के धार्मिक, आयुर्वेद व साहित्यिक ग्रंथों में है वर्णन

कचनार की उत्पत्ति भारत सहित साउथ एशिया में मानी जाती है. भारत के धार्मिक, साहित्य व आयुर्वेद से जुड़े ग्रंथों में कचनार का विस्तार से वर्णन है. हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए पुराण ग्रंथों में कचनार के सफेद फूलों से धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा गया है. ईसा पूर्व सातवीं-आठवीं शती में लिखे गए आयुर्वेद ग्रंथ ‘चरकसंहिता’ में कचनार को ‘कोविदार’ कहा गया है. ग्रंथ में जानकारी दी गई है कि इसका सेवन रक्तपित्त में विशेषकर लाभकारी है. अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथ ‘सुश्रुतसंहिता’ व ‘निघंटुओं’ में कचनार को शरीर के लिए फलदायी बताया गया है और कहा गया है कि इसके पत्ते का काढ़ा किडनी व लिवर की रक्षा करता है और बुखार का शमन करता है.

यह पौधा हिंदुओं के लिए पवित्र है और दशहरा उत्सव के दौरान इसकी पूजा की जाती है. Image-Canva

विशेष बात यह है कि स्कॉटलैंड के चिकित्सक व वनस्पतिशास्त्री जॉर्ज वॉट (1885) ने भारत के पौधों व वनस्पतियों पर रिसर्च किए हैं. उन्होंने ‘ए डिक्शनरी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया’ (A Dictionary of the Economic Products of India: George Watt) नामक पुस्तक के वॉल्यूम चार में जानकारी दी है कि यह पौधा हिंदुओं के लिए पवित्र है और दशहरा उत्सव के दौरान इसकी पूजा की जाती है. इसके सफेद, लाल व पीले फूलों से हिंदू लोग अलग-अलग देवताओं की पूजा करते हैं. भारतीय साहित्य में कचनार पर कविताएं, गजल व निबंध-लेख भी खूब लिखे गए हैं. आपको एक शेर पढ़ा देते हैं. ‘इक शोख़ इशारा है कचनार के फूलों में. क्या ख़ूब नज़ारा है कचनार के फूलों में..’

विषाक्तता को रोकने की क्षमता है इसमें

शरीर के लिए कचनार की कली को बेहद लाभदायक माना जाता है, तो इसके पत्ते व जड़ें भी कम गुणकारी नहीं है. भारतीय जड़ी-बूटियों. फलों व सब्जियों पर व्यापक रिसर्च करने वाले जाने-माने आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकिशन के अनुसार कचनार में अनेक औषधीय गुण होते हैं. कई रोगों के इलाज में कचनार के उपयोग से फायदे मिलते है. कचनार के फूलों व छाल का काढ़ा त्रिदोष नाशक तो है ही साथ ही यह शरीर में पैदा होने वाली विषाक्तता (Toxicity) को भी रोकता है. इ

सका काढ़ा रक्त विकार में भी लाभकारी है तो छाले होने पर इसके गरारों से तुरंत आराम मिलता है. अगर पेट में कीड़े हैं तो कचनार के पत्ते व जड़ का काढ़ा बनाकर पी लें. तुरंत राहत मिलेगी. कचनार की कलियों का गुलकंद भी बनाया जाता है. इसे कब्ज में लाभकारी माना जाता है. ग्रामीण इलाकों में तो इसकी छाल की मजबूत रस्सी भी बनाई जाती है.

वात-पित्त व कफ को रोकने की क्षमता है

मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन व वैद्यराज दीनानाथ उपाध्याय का मानना है कि कचनार के पेड़ का भारत में पौराणिक व आयुर्वेदिक महत्व है. इसलिए यह शरीर के लिए भी विशेष है. इस बात में दो-राय नहीं है कि कचनार का सेवन शरीर की विषाक्तता को तो कम करता ही है, त्रिदोष का नाशक है. असल में वात-पित्त-कफ अगर कंट्रोल में है तो पाचन प्रक्रिया दुरुस्त रहेगी और मोटापा भी दूर रहेगा. इन्हीं विशेषताओं के चलते थायराइड का प्रकोप भी कम हो जाता है. कचनार में पर्याप्त मात्रा में एंटी-डायबिटिक और एंटीहाइपरग्लाइसेमिक (लो ब्लड ग्लूकोज का निषेध) अवयव पाए जाते हैं. ये शरीर में इंसुलिन सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, साथ ही बढ़ते रक्त शर्करा के स्तर को कम करते हैं.

लिवर या किडनी से जुड़ी समस्या होने पर कचनार के सेवन से बचना चाहिए. Image-Canva

मान लीजिए कि कचनार का सेवन मधुमेह में भी प्रभावी है. कचनार में पेट की अग्नि को सक्रिय करने वाले यौगिक पाए जाते हैं जो पाचक रसों को उत्तेजित करते हैं. इससे अपच की समस्या नहीं रहती और यही गुण शरीर को पाइल्स की समस्या से बचाते हैं. सामान्य रूप से कचनार के सेवन के साइड इफेक्ट नहीं है. लेकिन जिन लोगों को लिवर या किडनी से जुड़ी समस्या तो उन्हें कचनार के सेवन से बचना चाहिए.