खुद को बिजी रखने से कम होता है डिमेंशिया का रिस्क - स्टडी

Busyness will reduce The Risk of Dementia : कनाडा की सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी (Simon Fraser University) के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में बताया है कि जो बुजुर्ग कई तरह के काम में बिजी (व्यस्त) रहते हैं, उनमें डिमेंशिया (Dementia) होने का खतरा कम होता है. आपको बता दें कि डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी है, जिसमें ब्रेन की क्षमता (Brain capacity) लगातार कम होती जाती है. ऐसा दिमाग की संरचना में बदलवों (changes in brain structure) के कारण होता है.