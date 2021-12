How To Make Vinegar Onion At Home : अगर आप टेस्‍टी खाना खाने के शौकीन है और अचार का हेल्‍दी विकल्‍प ढूंढ रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट में मिलने वाली सिरका प्याज (Vinegar Onion) घर पर बनाकर रख सकते हैं. ये आपके खाने के स्‍वाद को तो बढाता ही है, आपकी सेहत (Health) को नुकसान भी नहीं पहुचाता है. इसके नियमित सेवन से डाइजेशन से लेकर इम्‍यूनिटी भी ठीक र‍हता है. दरअसल प्‍याज खुद में एक सुपर फूड है जिसे विटामिन और मिनरल्‍स की भरमार है. इसमें मौजूद बी9 विटामिन और फोलेट हार्ट को भी हेल्‍दी रखने के साथ साथ गट को भी ठीक रखता है. जब हम इसे विनेगर में स्‍टोर करते हैं तो इसमें प्रोबायोटिक कंटेन्‍ट बढ जाता है और यह एक खास एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी तत्‍व है. एक चीनी शोध में पाया गया है कि जब हम प्‍याज को विनेगर में डालकर रखते हैं तो ये कोलस्‍ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करता है.

सिरका वाले प्याज को बनाने के लिए इन बातों का रखें ध्‍यान

हमेशा छोटे प्याज का करें प्रयोग

अगर आप रेस्टोरेंट जैसी सिरके वाला प्याज बनाना चाहते हैं तो इसके लिए छोटे छोटे प्‍याज का ही उपयोग करें. दरअसल पयाज जितने छोटे आकार का होगा इसका स्‍वाद उतना अच्‍छा होगा.

इसे भी पढ़ें : कभी पी है काली मिर्च की चाय? मूड बूस्‍ट करने के साथ वजन भी करती है कम

इस तरह काटें

सिरका वाले प्याज को बनाने के लिए आपको ऐसा कट लगाना है जिससे वो जुड़ा भी रहे और उसके चार हिस्से भी हो जाएं. इस प्याज को आप चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर कांच के बर्तन में रख लें. कभी भी पूरा आधा ना काटें.

सिरका वाला प्याज बनाने की विधि

एक पैन गैस पर रखें और उसमें 1 चम्मच चीनी डालें और कैरेमल तैयार करें. अब इसमें 1 कप पानी और डाल दें. इसके बाद 1 चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 तेजपत्ता डालें और इसे उबालें. इससे आपका सिरके वाला प्याज अधिक दिनों तक चलेगा और खराब नहीं होगा. अब जिस जार में प्याज को रखना है उसमें हरी मिर्च के साथ 1 कप नॉर्मल पानी डालें. अब इसमें 1 कप सफेद सिरका और उबला पानी छानकर डाल दें.

इसे भी पढ़े : कोरोना के ख़तरे को करना है कम, तो खाएं विटामिन-डी से भरपूर डाइट

अगर आप इसमें मार्केट जैसा लाल रंग लाना चाहते हैं तो जामुन सिरका का प्रयोग कर सकते हैं. ये ना मिले तो आप इसमें चुकंदर के टुकड़े डाल सकते हैं. इस प्याज को आप कांच के जार में डालकर रखें. आप इसे एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)