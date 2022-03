How to make thick curd at home: घर में जमाया गया दही उतना गाढ़ा (Thick) नहीं होता जितना बाजार में मिलने वाला होता है. यहां हम आपको ऐसी टिप्‍स (Tips) बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बाजार की तरह दही (Curd) घर (Home) पर जमा सकते हैं. यह अधिक फ्रेश और हेल्‍दी (Healthy) भी होगा.