Kitchen Hacks: नहीं बनती नरम और फूली रोटियां तो अपनाएं ये आसान टिप्स

How To Make Soft And Fluffy Rotis Follow These Easy Tips : अगर काफी मशक्‍कत के बाद भी आपकी रोटियां (Rotis) फूलती नहीं तो आप इन आसान टिप्‍स (Easy Tips) को फॉलो कर रोटियों को फुला सकते हैं.