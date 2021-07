Simple Way To Make Ghee, Mawa And Curd From Malai : त्‍योहारों के समय घी और मावों की बहुत जरूरत पड़ती है. यही नहीं दही(Curd) का इस्‍तेमाल भी त्‍योहारों के समय खूब होता है. ऐसे में अगर घर पर इन तीनों चीजों को बनाने का प्‍लान हो तो यह बहुत ही हेक्टिक काम लगता है. वैसे तो लोग घर पर कई तरीके से मलाई (Cream) से घी निकालते हैं लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप शॉटकट तरीके से अपना काम कर सकते हैं. ऐसा ही एक तरीका हम यहां बता रहे है जिसकी मदद से आप एक साथ घी, मावा और दही तीनों बना सकते हैं वो भी सिर्फ मलाई (Ghee) की मदद से. ये तरीका बहुत ही आसान और काम की है. तो आइए जानते हैं कि हम कैसे एक साथ घी, दही और मावा बना सकते हैं.

ये है तरीका

ऐसे करें तैयारी

मलाई जमाने की प्रक्रिया आप करीब एक सप्‍ताह से करने लगते हैं. बेहतर मलाई के लिए आप फुल क्रीम मिल्‍क लीजिए और उसे जब भी उबालिए उसके उपर का मलाई एक बर्तन में निकालते र‍हिए. ऐसा करने से एक सप्‍ताह में बहुत सारा मलाई जमा हो जाएगा. आप इसे हमेशा फ्रिज में ही स्‍टोर करें. ऐसा करने से मलाई में हफ्ते भर बाद भी महक नहीं होगा और ये खराब होने से बचा रहेगा. आप चाहें तो 1 महीने तक इसे फ्रीजर में स्‍टोर कर सकते हैं.

मलाई का करें टेंप्रेचर मेंटेन

जिस दिन आपको मलाई से घी निकालना हो उस दिन घी निकालने के करीब 3 से 4 घंटा पहले मलाई केा फ्रीजर से बाहर रूम टेंपरेचर में रखें. ऐसा करने से मलाई पर जमा बर्फ पिघल जाएंगे और यह मुलायम हो जाएंगे.

मिक्‍सी में करें ब्‍लेंड

जब मलाई नॉर्मल टेंपरेचर में आ जाए तो मिक्‍सी की मदद से इसे फेटें. आप जार में 4 से 5 चम्‍मच मलाई डालें और साथ में थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालें. फेंटते समय देखेंगे कि मक्‍खन ऊपर आ गया है. ऐसे ही सारा मक्‍खन निकाल लें.

कड़ाही में करें गर्म

अब गैस में कड़ाही को गर्म करें और गर्म हो जाने पर बर्नर को कम कर दें. अब इसमें मक्खन को डालें. और चलाते रहें. धीरे धीरे घी उपर आने लगेगा . इसी तरह आपको पूरी मलाई से मक्खन निकालना है और मक्खन को धीमी आंच पर पकाना है. अब घी ऊपर आने के बाद गैस बंद कर दें. आप देखेंगे कि नीचे मावा बन चुका है. ध्‍यान रखें कि घी बनाते वक्त मक्खन को लगातार चलाना जरूरी है तभी आपका मावा अच्छा बनेगा.

बचे दूध का करें ये काम

मक्खन को निकालने के बाद मिक्‍सी में मलाई और पानी से जो दूध जैसा बचा है उसे किसी दूसरे बर्तन में रखते जाएं. ध्यान रखें कि मलाई से मक्खन निकालते वक्त मिक्सी में पानी बहुत ज्यादा न डालें. इस बचे दूध को थोड़ा गुनगुना कर लें.अब इसमें दही का जोरन डालें और ढंक कर रख दें. 8 से 10 घंटे बाद आप देखेंगे कि दही जमने लगा है.आप इसे कढ़ी बनाने या सब्‍जी, छाछ, लस्‍सी आदि के लिए प्रयोग में ला सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)