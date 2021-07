Type Of Plastic And What Is Safe Number: घर-घर में प्लास्टिक (Plastic) का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ गया है. फिर चाहे बच्‍चों को लंच देना हो या फ्रिज में खाना स्‍टोर करना हो. यही नहीं, प्‍लास्टिक के डब्‍बे का इस्‍तेमाल हम पानी रखने और किचन में चीजों को स्‍टोर करने के लिए जरूर करते हैं. दरअसल इन्‍हें मेंटेन करना आसान होता है और इसके टूटने का डर भी नहीं रहता. लेकिन क्‍या आपको पता है कि छोटी मोटी चीजों के लिए किया जा रहा इनका उपयोग हमारी सेहत (Health) पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं? जी हां, शोध में पता चला है कि लोग जानकारी के अभाव में प्‍लास्टिक का गलत तरीके से इस्‍तेमाल कर रहे हैं जिससे जानलेवा बीमारियां तक हो सकती है. ऐसे में प्‍लास्टिक के डिब्‍बों की क्‍वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इन पर नंबर कोड दिए जाते हैं. इन नंबर की मदद से आप यह जान सकते हैं कि किस डिब्‍बे की क्‍वालिटी फूड सेफ्टी (Food Safety) के लिहाज से हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है. यहां आज हम आपको ये ही बताने जा रहे हैं कि आप डिब्‍बों और बोतलों के पीछे लिखे नंबर और कोड की मदद से किस तरह खुद और परिवार की सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं.

इस तरह करें नंबर चेक

हर प्‍लास्टिक के डिब्‍बे के पीछे कुछ नंबर दिख जाएगा. ये नंबर दरअसल रिसाइकलिंग नंबर होता है. यह डिब्‍बे की क्‍वालिटी को बताता है. ऐसे में जब भी खाने पीने के लिए प्लास्टिक के डब्बे खरीदें तो कुछ बातों को ध्‍यान में रखकर ही इन्‍हें खरीदें.

क्‍या हैं ये नंबर

जब भी डब्बे या बोतल को खरीदें तो उसके पीछे नंबर 3 या नंबर 7 जरूर चेक करें. ये प्लास्टिक में हानिकारक तत्व जैसे बीपीए की जानकारी देते हैं.

एक बार करें इस्‍तेमाल

डिब्बे के पीछे अगर तिकोने आकार में 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आप इस बोतल या डिब्‍बे को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं.इसके बाद डब्बे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. बार-बार इस्तेमाल करने से ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

रीयूजेबल डिब्‍बे को ऐसे पहचानें

अगर आपको रीयूज के लिए डिब्‍बे खरीदने हों तो आप जिन डब्बों के पीछे 2, 4,5 लिखा हो वो ही खरीदें इस नंबर वाले प्लास्टिक के कंटेनर्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं और ये सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

इन नंबर वाले डब्‍बों से बचें

लेकिन अगर प्लास्टिक के डब्बे पर 3,6, 7 नंबर लिखा है तो इस तरह के डिब्बों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. भले ही इन डब्बों की प्लास्टिक अच्छी क्‍वालिटी की लगे लेकिन आप इन्हें माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल बिलकुल भी ना करें. इससे मौजूद हानिकारक पदार्थ गर्म होने पर आपके खाने को हानि पहुंचा सकते हैं.

फ्रीजर के लिए ये हैं सेफ

अगर आप फ्रीजर में इस्तेमाल करने के लिए बॉक्‍स खरीद रहे हों तो वो ही बॉक्‍स खरीदें जिस पर फ्रीजर सेफ लिखा हो.

खाना स्‍टोर करना हो तो

जिस डिब्बे के पीछे कप और कांटे के निशान बने हों इसका मतलब है कि आप इन डिब्‍बों का प्रयोग खाना स्‍टोर करने के लिए कर सकते हैं.

माइक्रोवेव के लिए

माइक्रोवेव के लिए बर्तन लेना हो तो जिस डिब्‍बे के पीछे तरंगों का निशान बना हो उसे ही खरीदें. ये निशान बताते हैं कि डिब्बा माइक्रोवेव सेफ है.

डिशवॉशर के लिए

अगर डब्बे पर पानी की आकृति बनी है तो बर्तन के ‘डिशवॉशर’ सेफ होने के संकेत है.