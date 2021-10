Tips To Make Curd At Home Without Using Jaman : घर पर जमाई गई दही (Curd) हलवाई की दही से अधिक हेल्‍दी और फायदेमंद होता है. हालांकि हर किसी की यह शिकायत रहती है कि घर पर वैसा टाइट दही नहीं जमता जैसे दुकानों में जमता है. यही नहीं, कई बार लोग इसका दोष जामन या मौसम को देते हैं. वे दही जमाने के लिए तमाम तरह के टोटके अपनाते है लेकिन उसके बावजूद बढिया ताजा दही नहीं जमता. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्‍स (Tips) बनाएंगे जिसकी मदद से आप घर (At Home) पर हलवाई जैसा दही जमा सकते हैं. यही नहीं, इन टिप्‍स को फॉलो करें तो आपको जामन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. जी हां, दरअसल दही जमाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको जामन की जरूरत पड़े ही. आप कुछ अन्‍य चीजों की मदद से भी दही जमा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कैसे.

हरी मिर्च से जमाएं दही

यह सुनने में अटपटा सा है ले किन आप हरी मिर्च की मदद से भी दही जमा सकते हैं. इसके लिए आपको जामन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपको चाहिए एक हरी मिर्च, 1/2 कप उबला हुआ फुल क्रीम दूध. अब इसे बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि दही जमाने के लिए हरी मिर्च स्टेम के साथ लें क्योंकि हरी मिर्च के एन्जाइम्स ही दही जमाने में मदद करते हैं. सबसे पहले दूध को उबालें और गुनगुना होने तक इंतजार करें. इसे कांच के बर्तन में रखें और इस दूध में मिर्च डाल लें. अब इसे रातभर रूम टेम्‍परेचर में ढककर रख दें. अब आपका जामन तैयार है. इसे नॉर्मल दूध में डालकर दही बनाएं. इससे बना दही स्‍वादिष्‍ठ और मीठा होगा.

नींबू से जमाएं दही

इसे बनाने के लिए 1/2 कप फुल क्रीम दूध और एक चम्मच नींबू का रस लें. दूध को अच्छे से उबालकर धीमीं आंच पर खौलाएं. खौल जाए तो इसे गुनगुना करें और नींबू का रस मिलाकर ढक कर रातभर छोड़ दें. आपका जामन तैयार है. अब आप इससे दही जमाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)