इन आसान चीज़ों से बनाएं होममेड बॉडी योगर्ट, त्वचा के लिए साबित होगा बेस्ट मॉइश्चराइजर

Tips to make body yogurt and its benefits: त्वचा का खास ख्याल रखने के लिए लोग कई तरह के स्किन प्रोडक्ट का यूज करते हैं. वहीं बॉडी योगर्ट का इस्तेमाल भी स्किन केयर में काफी ट्रेंड कर रहा है. जिसके चलते कई लोग मार्केट में मिलने वाले अलग-अलग ब्रांड के बॉडी योगर्ट ट्राई करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप बॉडी योगर्ट के बारे में जानते हैं. जी हां, अगर आप चाहें तो घर पर भी आसानी से बॉडी योगर्ट (Body yogurt) तैयार कर सकते हैं.

बता दें कि बॉडी योगर्ट अमूमन किसी नॉर्मल मॉइश्चराइजर की तरह ही दिखता है मगर इसके फायदे आम मॉइश्चराइजर या लोशन से काफी ज्यादा होते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग बॉडी योगर्ट के फायदों से पूरी तरह अंजान हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं घर पर बॉडी योगर्ट बनाने के तरीके और इसके कुछ अनोखे फायदों के बारे में.

बॉडी योगर्ट क्या है

बॉडी योगर्ट एक तरह का जेल बेस्ड लाइट मॉइश्चराइजर होता है, जो त्वचा पर लगाने के तुरंत बाद बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. इसमें मौजूद एम्यूलिशिफर स्किन पर शील्ड बनाकर त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं. वहीं आम क्रीम और लोशन की तुलना में बॉडी योगर्ट ज्यादा असरदार और लॉन्ग लास्टिंग होता है.

बॉडी योगर्ट बनाने का तरीका

घर पर बॉडी योगर्ट बनाने के लिए 1 चम्मच बादाम के तेल में 150 मिलीलीटर एलोवेरा जेल डालकर अच्छे से मिलाएं. अब 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद फिर से 1 चम्मच बादाम का तेल एड करें और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लें. आपका बॉडी योगर्ट पूरी तरह से रेडी है. आइए जानते हैं बॉडी योगर्ट के फायदे.

त्वचा का बेस्ट मॉइश्चराइजर

आम मॉइश्चराइजर के मुकाबले बॉडी योगर्ट स्किन का परफेक्ट मॉइश्चराइजर साबित हो सकता है. नॉर्मल लोशन जहां त्वचा को 12-24 घंटो तक मॉइश्चराइज रखते हैं. वहीं बॉडी योगर्ट लगाने से 48 घंटो तक त्वचा का मॉइश्चर मेंटेन रहता है. खासकर सर्दियों में त्वचा की ड्राइनेस से छुटकारा पाने के लिए बॉडी योगर्ट का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है.

तुरंत एब्जॉर्ब होगा

अन्य मॉइश्चराइजर और लोशन लगाने के बाद न सिर्फ इन्हें सूखने में समय लगता है बल्कि त्वचा भी काफी चिपचिपी हो जाती है. वहीं बॉडी योगर्ट स्किन पर आसानी से एब्जॉर्ब होकर चिपचिपाहट को दूर रखने में मददगार होता है.

जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर

बॉडी योगर्ट अन्य मॉइश्चराइजर की अपेक्षा लाइट वेट होता है. साथ ही जेल बेस्ड होने के चलते बॉडी योगर्ट स्टिकी और हेवी भी नही लगता है.

बेस्ट फ्रेगरेंस

वैसे तो मार्केट में कई खुशबूदार क्रीम और लोशन उपलब्ध रहते हैं मगर बॉडी योगर्ट में भी फ्रेगरेंस की कई वेरायटी मौजूद रहती है. ऐसे में परफेक्ट स्किन केयर के साथ शानदार खुशबू वाला बॉडी योगर्ट ट्राई करना आपके लिए बेस्ट हो सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)