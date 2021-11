जानें किस कोरोना वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है Covaxin

Efficacy Of Covaxin : मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट (The Lancet)' की नई स्टडी में 11 नवंबर को कहा गया कि भारत बायोटेक (Bharat Biotech) द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन 'अत्यधिक प्रभावकारी (Very Effective)' है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है. कोवैक्सीन के फेज थ्री ट्रायल डेटा (Phase 3 Trail Data) में किसी तरह की सुरक्षा के चिंता की बात नहीं कही गई है. द लैंसेट (The Lancet) ने कहा कि सिम्पटॉमिक कोरोना मरीजों यानी लक्षण वाले कोरोना मरीजों के खिलाफ कोवैक्सीन 77.8% असरदार पाई गई है. द लैंसेट ने एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन की दोनों खुराक दिए जाने के 2 हफ्ते बाद यह टीका एक मजबूत एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है. अधिक पढ़ें ...