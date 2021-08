How To Quit Addictions Of Junk Food: हम सभी जानते हैं कि जंक फूड सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है. यह न केवल हमारे वजन को बढ़ाने का काम करता है, बल्कि इसके सेवन से हम कई बीमारियों को भी न्‍योता दे देते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जंक फूड्स के अत्‍यधिक सेवन से मेमोरी लॉस (Memory Loss) की समस्‍या भी होती है. इसके अलावा पाचन संबंधी समस्‍या और मानसिक अवसाद भी हमारे ऊपर हावी होने लगता है. वैसे तो अधिकतर लोग जंक फूड (Junk Food) की आदत (Addiction) को छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते. अगर आप भी इन्‍हीं में से एक हैं तो बता दें कि आप कुछ आसान तरीकों को अपनाकर जंक फूड खाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं. आइए, जानते हैं कि जंक फूड के एडिक्‍शन को किस तरह छोड़ें.

1. दृढ़ता जरूरी

पुरानी आदत को छोड़ना आसान नहीं होता लेकिन अगर आप मन में ये विचार कर लें कि जिंदगी में कुछ नया और बेहतर करना है तो आपके लिए ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा. जब तक आप अपने मन को दृढ़ नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी आदत आपको छोड़ने में मुश्किल आएगी.

2. क्रेविंग के कारण को जानें

सबसे पहले यह जान लें कि कौन सी चीजों को देखकर आपकी क्रेविंग (Craving) बढ़ती है. उदाहरण के तौर पर अगर आपको स्ट्रेस के समय कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आप इसकी बजाए एक वॉक पर जाने की सोचें.

3. मील प्लान जरूरी

आप खाने में बदलाव ला कर भी ऐसी आदतों से बच सकते हैं. तो सबसे पहले अपने मील प्‍लान (Meal Plan) को तैयार करें और इसमें हेल्दी चीजों को ऐड करें. ऐसा करने से आपको अन्‍य चीजों की याद नहीं आएगी और आप क्रेविंग को कम कर सकेंगे.

4. खुद को डिस्‍ट्रैक्‍ट करें

अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ मीठा या चॉकलेट-आइस क्रीम खाने की आदत है तो आप इस आदत को हर्बल चाय के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. अगर आप बोर होने की वजह से कुछ खाने की सोच रहे हैं तो सौंफ या इलायची चबाएं.

5. एक पेज पर लिखें अपना लक्ष्‍य

आप अपने कमरे में एक पेज पर अपना प्‍लान और लक्ष्‍य लिखें और उसे दीवार पर चिपका दें. इसे देखकर आप खुद को बूस्‍ट कर पाएंगे.

6. घर पर ना करें स्टोर

अगर आप घर में चिप्‍स, स्‍नैक्‍स, मिठाई आदि रखेंगे तो आप खाएंगे ही. बेहतर होगा कि आप इन्‍हें घर पर रखें ही नहीं.

