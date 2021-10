ज्यादा सेब खाने से फायदा नहीं बल्कि हो सकता है सेहत को नुकसान, जानें कैसे

Side Effects of Apples: सेब (Apple) को बीमारी से दूर रखने वाला फल माना जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन-सी और पोटैशियम जैसे कई पोषक तत्व (Nutrients) पाए जाते हैं. जो सेहत के लिए फायदेमंद (Beneficial) होते हैं. इसी के चलते एक कहावत बहुत फेमस है. ‘An apple a day keeps the doctor away’ यानी एक दिन में एक सेब खाना डॉक्टर को दूर रखता है. लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि एक दिन में एक नहीं बल्कि कई सेब खा लेते हैं. उनको शायद ये लगता है कि ऐसा करने से वो और भी ज्यादा फिट रह सकते हैं. लेकिन बता दें कि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन फायदे की जगह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है. तो आइये आज जानते हैं कि सेब के ज्यादा सेवन से सेहत को क्या नुकसान हो सकता है और एक दिन में कितने सेब खाना सही है.

ये भी पढ़ें: ग्रीन ऐपल इन बीमारियों से बुजुर्गों का कर सकता है बचाव, डाइट में ज़रूर करें शामिल

वजन बढ़ सकता है

सेब का ज्यादा सेवन करने से वजन बढ़ने की दिक्कत भी आपके सामने आ सकती है. सेब में भरपूर मात्रा में कार्ब्स पाया जाता है. अगर आप एक समय में ज्यादा सेब खा लेते हैं तो आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पायेगी और वजन बढ़ने लगेगा.

डाइजेशन बिगड़ सकता है

ज्यादा सेब खाने से आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है. इसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है. जिसके ज्यादा मात्रा में पेट में जाने से पेट सम्बन्धी दिक्कतें हो सकती हैं.

ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है

पोषक तत्वों से भरपूर सेब अगर आप रोज़ ज्यादा मात्रा में खाते हैं. तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बिगड़ने की संभावना भी बनी रहती है.

दांतों में दिक्कत हो सकती है

आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई. लेकिन बता दें कि ज्यादा मात्रा में सेब खाने से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं. दरअसल सेब एसिडिक होता है जिससे दांतों में दिक्कत होने का डर रहता है.

ये भी पढ़ें: स्किन की कई समस्याओं को दूर करने के लिए ट्राई करें सेब से बने ये फेस पैक

रोज़ाना कितने सेब खाने चाहिए

वैसे तो एक व्यक्ति को एक दिन में एक ही सेब खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन आप दिन भर में मीडियम साइज के दो सेब तक खा सकते हैं. इससे ज्यादा सेब का सेवन करने से ये आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)