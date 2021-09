घर के अंदर मक्खियों और कीड़ों से रहते हैं परेशान, तो जानें इसकी वजह

These Are The Reasons For Flies And Insects Live Inside The House : मॉनसून (Monsoon) का मौसम आते ही घर के आसपास पानी जमा होने लगते हैं और रात को लाइट ऑन करते ही कीट पतंगे आदि घरों में घूमने लगते हैं. यही नहीं, किचन और बाथरूम में मक्खियां भी नजर आने लगती हैं. ये घर की बेसिक हाइजीन को बिगाड़ते हैं और बीमारियों की वजह बनते हैं. ऐसे में घर (House) में सारे उपाय अपनाने के बाद भी ये पूरी तरह से नहीं भागते और कुछ ही घंटों में दुबारा नजर आने लगते हैं. दरअसल इन्‍हें भगाने का सबसे आसान और असरदार उपाय है कि इन्‍हें आने की वजहों को जानना. जी हां, अगर आप घर के अंदर कुछ बातों को ध्‍यान में रखें तो इन कीट पतंगों और मच्‍छर (Mosquito), मक्खियों (Flies) से छुटकारा पाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि किन वजहों से ये हमारे आसपास नजर आते हैं.

1.पुराने फर्नीचर मेंटेन नहीं करना

जब घर की खिड़कियां और दरवाज़ों या पुराने टेबल कुर्सियों का सही तरीके से देखभाल नहीं किया जाता है तो इनमें दीमक आदि पनपने लगते हैं. यही नहीं, इनमें मकड़ी आदि भी घर बना लेते हैं. ऐसे में इन्‍हें साल में एक बार पेंट जरूर करना चाहिए. हो सके तो इन्‍हें हर दो दिन में एक बार डस्टिंग भी जरूर करें.

2.गार्डन मेंटेन नहीं होना

अगर आपके घर में गार्डन है और बरसात के दिनों में आप इन्‍हें ऐसे ही छोड़ दिए हैं तो इनमें कीडे़-मकोड़े, मच्छर आदि पनपने लगते हैं. अगर गमलों में पानी जमा है या टूट चुके गमलों के टुकड़े अभी भी वहां पड़ें हैं तो यहां कई कीड़े पैदा हो सकते हैं. ऐसे में मॉनसून में गार्डन की सफाई जरूर करें और घास की कटाई करें. इसके अलावा पौधों की गिरी हुई पत्तियों को हफ्ते में एक बार जरूर साफ कर लें. क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा कीड़े होते हैं।

3.बेकार की चीजों को जमा करना

घर घर में यह देखने को मिलता है कि जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं होती वे रखे रखे खराब होने लगते हैं लेकिन हम उन्‍हें फेंकते नहीं हैं. यह आदत भी घर में कीटाणुओं के बढने की वजह होते हैं.

4.चिमनी की सफाई जरूरी

चिमनी की सफाई बहुत ही जरूरी है. दरअसल ये वो जगह होती है जहां से घर के अंदर का पॉल्‍यूशन बाहर जाता है और ताज़ी हवा अंदर आती है. ऐसे में अगर ये साफ नहीं होते हैं तो बाहर से अंदर आती हवा साफ सुथरी नहीं होती और यहां से कीड़े मकोड़े अंदर आने लगते हैं.

5.बाथरूम की सफाई न करना

दरअसल बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पानी जाने की नाली, सेप्टिक टैंक आदि जगहों की सफाई जरूरी है. यहां सफाई ना होने पर गंदगी बढती है और कई तरह के हानिकारक बैक्‍टीरिया भी पनपने लगते हैं. इन्‍हीं गंदगी में मच्‍छर और मक्खियां भी आने लगते हैं. यही नहीं, यहां के नालों में कॉकरोज भी आसानी से अपना घर बना लेते हैं.

6. किचन में खाने पीने की चीजें

बरसात के मौसम में अगर किचन में आंटा, चीनी आदि यहां वहां रह जाएं तो कुछ ही घंटों में यहां मक्खियां आने लगती हैं. यही नहीं अगर खुले में फल आदि रखे हैं तो भी यहां कीटाणू आ सकते हैं. ऐसे में किचन की रोजाना सफाई बहुत जरूरी है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)