अपने घर पर खुद ही इस तरह करें नकली मिर्च पाउडर की पहचान

Identify to adulterated chilli powder:आपके किचन में कई ऐसी चीजें हैं, जो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वे अच्छी होती नहीं. दूध, दही, घी, तेल, आटा, धनिया, हल्दी, मिर्च यहां तक कि सब्जियों में भी मिलावट आम बात है. पहले सब्जियों को उगाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब सब्जियों को आकर्षक बनाने के लिए भी इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं. इतना ही नहीं, फलों को पकाने के लिए इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है. सबसे ज्यादा नुकसान हमें मसालों में मिलावट से होती है. ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने असली और नकली मिर्च की पहचान के लिए आसान तरीका बताया है. एफएसएसएआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें असली और नकली मिर्च पाउडर की पहचानने के आसान ट्रिक के बारे में विस्तार से बताया है.

इसे भी पढ़ेंः डेंगू होने पर जरूर पिएं पपीते के पत्तों का जूस, जानें इसके जबरदस्त फायदे

मिलावटी मिर्च की पहचान के लिए लैब की जरूरत नहीं

एफएसएसआई ने वीडियो में बताया है कि मिर्च पाउडर में आमतौर पर ईंट का चूर्ण, नमक और पानी में घुलनशील सस्ते पदार्थों का मिलाए जाते हैं. यह सेहत के लिए नुकसानदेह है. वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ‘क्या आपका मिर्च पाउडर ईंट पाउडर (brick powder) या फिर रेत पाउडर के साथ मिलावटी है? तो चलिए खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाते हैं. एफएसएसआई ने बताया कि मिलावटी मिर्च की पहचान के लिए लैब की जरूरत नहीं है. एफएसएसआई ने असली लाच मिर्च पाउडर की पहचान करने का बहुत सिंपल तरीका सुझाया है जिसका प्रयोग आप भी घर पर कर सकते हैं और इसके लिए किसी लैब का आवश्यकता नहीं है.

इसे भी पढ़ेंः Miracle Milk Recipe: हल्दी, केसर और चॉकलेट दूध से मन भर गया हो तो ट्राई करें मसाला मिल्क

असली और नकली मिर्च पाउडर की इस तरह करें पहचान

सबसे पहले एक गिलास में पानी भरें. पानी में एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें. अब मिर्च पाउडर को चम्मच से हिलाएं नहीं, बल्कि मिर्च को पानी में अपने आप गिलास की तलहटी तक जाने दें. जब ऐसा हो जाएं, तो भीगे हुए मिर्च पाउडर को हथेली में लें और इसे हल्के से रगड़ें. रगड़ने के बाद अगर आपको थोड़ा भी किरकिरा महसूस होता है तो समझिए यह मिलावटी है. वहीं, यदि भीगा हुआ मिर्ची पाउडर स्मूथ या चिकना लगे तो समझ लीजिए इसमें साबुन के पाउडर को मिलाया गया है.