दूध पचाने में होती हो दिक्कत, तो जानें पीने का सही समय और सही मात्रा

Best Time And Right Amount Of Drink Milk: दूध (Milk) पीना हर किसी की सेहत (Health) के लिए बेहद ज़रूरी है फिर वो चाहें किसी भी उम्र का क्यों न हो. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार (Complete diet) माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटैशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहकर भी दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध उनको नुकसान करता है और पचता नहीं है. दूध पीने के बाद उन लोगों को गैस बनने लगती है या फिर लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं. बता दें कि इस दिक्कत की वजह दूध का सही समय पर सेवन और सही मात्रा में सेवन न करना भी हो सकता है. अगर दूध का सेवन सही समय और सही मात्रा में किया जाये तो ये नुकसान नहीं बल्कि शरीर को फायदे ही फायदे देता है. आइये जानते हैं कि दूध का सेवन किस समय और किस मात्रा में करना बेहतर होता है.

दूध पीने का सही समय

कुछ लोग किसी भी समय दूध का सेवन कर लेते हैं जो कि सही नहीं है. जिन लोगों को दूध नहीं पचता है वो लोग दूध का सेवन सुबह नाश्ता करने के बाद करें तो बेहतर होगा. लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी खाली पेट दूध का सेवन न करें. अगर आपको गर्म दूध पीने की वजह से दिक्कत होती हो तो आप ठंडा या रूम टेम्प्रेचर पर रखा हुआ दूध पीने की आदत डालें.

अगर आप चाहें तो शाम को भी एक ग्लास दूध का सेवन कर सकते हैं. लेकिन दूध पीने से पहले अगर आप हल्का सा नाश्ता कर लेंगे तो आपके लिए ये काफी बेहतर होगा.

आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी दूध का सेवन कर सकते हैं. इससे नींद अच्छी आती है और थकान व तनाव से भी राहत मिलती है. दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, जो नींद लाने में मदद करता है. इससे सुबह पेट भी आसानी से साफ हो जाता है और कब्ज़ की दिक्कत भी दूर हो जाती है.

रोज़ाना उम्र के अनुसार कितना दूध पीना चाहिए

जानकारी के अनुसार एक से तीन वर्ष के बच्चों को हर रोज़ सौ से दो सौ मिली लीटर दूध पीना चाहिए.

वहीं चार से दस वर्ष तक के बच्चों को रोज़ाना दो सौ से तीन सौ मिली लीटर दूध का सेवन करना चाहिए.

जबकि ग्यारह वर्ष से अठारह वर्ष के लोगों को रोज़ कम से कम तीन कप दूध पीना ज़रूरी है.

इसके साथ ही अगर बात करें अठारह से ज्यादा उम्र के लोगों की तो इनको रोज़ाना एक से दो ग्लास दूध पीना ज़रूरी है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)