सावधान! दही के साथ खा लेते हैं कुछ भी, तो आज ही बदल दें ये आदत

What to eat and what not with curd: दही का सेवन हम में से करीब-करीब हर कोई करता है. इसे भी दूध की तरह ही एक पूर्ण आहार माना जाता है. कुछ जानकार लोग तो इसे दूध से भी कहीं बेहतर मानते हैं. दही (Curd) में विटामिन्स और मिनरल्स के साथ ही प्रोटीन और फैट भी होता है. इसलिये यह शरीर के लिये काफी लाभदायक (Beneficial) है. लेकिन कई बार फायदा करने वाली चीजें भी सेहत को नुकसान (Harm) कर जाती हैं. क्योंकि इनके साथ उन चीजों का सेवन कर लिया जाता है जो गलत तरह का कॉम्बिनेशन होती हैं. यह बात दही के साथ भी पूरी तरह लागू होती है.

बता दें कि कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी हैं कि यदि दही के साथ उनका सेवन कर लिया जाए तो यह हमें फायदे की जगह पर नुकसान भी पहुंचा सकता है. तो आइये जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनको दही के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिये.

दही और प्याज

दही और प्याज का एक साथ सेवन करने से हमें एलर्जी और गैस के अलावा एसिडिटी यहां तक कि उल्टी भी हो सकती है. इसकी वज़ह यह है कि दही की तासीर ठंडी होती है जबकि प्याज की गरम. इसलिये इन दोनों चीजों को साथ में मिलाकर खाने से हमारी सेहत पर गलत असर पड़ता है. हालांकि खासतौर पर गर्मियों में हम में से बहुत लोग दही और प्याज का जाने-अनजाने एक साथ सेवन कर ही लेते हैं. पर हमें जानना चाहिये कि यह आदत हमारे स्वास्थ्य के लिये बहुत नुकसानदायक है. इसलिये हमें दही के साथ प्याज को कभी नहीं खाना चाहिये.

दही और मछली

दही और मछली को साथ-साथ खाना हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है. इससे गैस और एसिडिटी के साथ ही अपच की समस्या भी पैदा हो सकती है. इसलिये जब आप दही का सेवन कर रहे हों तो उसके साथ ही मछली खाने से परहेज करें. क्योंकि ये दोनों ही चीजें फ़ायदेमंद होने के बावज़ूद एक ही साथ खाने पर सेहत से जुड़ी कई समस्यायें खड़ी कर देती हैं. यहां तक कि इससे त्वचा संबंधी विकार भी पैदा हो सकते हैं.

दही और आम

चूंकि दही से आम की तासीर भी एकदम उल्टी होती है. दही की तासीर ठंडी होती है जबकि आम गरम करता है. इनका एक साथ सेवन करने से दूसरी अन्य समस्याओं के अलावा त्वचा संबंधी समस्या भी जन्म ले सकती है. इसलिये हमें दही के साथ आम का भी सेवन कभी नहीं करना चाहिये.

उड़द की दाल और दही

उड़द की तासीर भी गर्म होती है. लिहाज़ा इसके साथ दही का सेवन करना सेहत से जुड़ी अनेक समस्याओं की वज़ह बन सकती है. जिसमें गैस और एसिडिटी के अलावा सूजन और लूज़-मोशन की दिक्कत भी हो सकती है. इसलिये उड़द की दाल के साथ दही का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिये.

दही और दूध

हम सब जानते हैं कि दही दूध से ही बनती है. पर इनका एक साथ सेवन करने पर हमारे पाचन-तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इससे हमें एसिडिटी और गैस की दिक्कत हो सकती है. दही-दूध एक साथ लेने पर हमें उल्टी भी आ सकती है. इसलिये दही के साथ दूध लेने से परहेज करना चाहिये. इन बातों से साफ है कि दही एक पौष्टिक आहार जरूर है. पर कुछ चीजों का इसके साथ सेवन करने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. इसलिये इन दुष्प्रभावों से बचे रहने के लिए दही के साथ इन चीजों को हमें कभी नहीं खाना चाहिये.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)