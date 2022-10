स्किन केयर में ऐसे करें नींबू और नमक का इस्तेमाल, चुटकियों में आएगा निखार

Salt and lemon mixture benefits for skin: आमतौर पर चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि मार्केट बेस्ड स्किन प्रोडक्ट काफी हद तक कैमिकल युक्त होते हैं. जिन्हें लगाने के त्वचा पर कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो स्किन केयर रूटीन में नमक और नींबू (Salt and lemon) का इस्तेमाल करके फेस पर इंस्टेंट ग्लो ला सकते हैं. दरअसल नींबू को विटामिन सी और साइट्रिक एसिड का बेस्ट सोर्स माना जाता है. वहीं नमक और नींबू का घोल त्वचा को एक्सफोलिएट करके कई स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में कारगर होता है. जिसकी मदद से आप त्वचा को निखरी और चमकदार बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं स्किन केयर में नींबू और नमक का इस्तेमाल करने के टिप्स और फायदों के बारे में.

स्किन केयर में नमक और नींबू का इस्तेमाल

नमक और नींबू का घोल तैयार करने के लिए 1 चम्मच नमक में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं. अब इस मिश्रण को फेस और गर्दन पर अप्लाई करें. फिर 15 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में एक बार इस नुस्खे को जरूर टाई करें.

डेड स्किन सेल्स से पाएं छुटकारा

नींबू और नमक का मिक्सचर स्किन को डीप क्लीन करने में सहायक होता है. जिससे त्वचा के डेड स्किन सेल्स आसानी से रिमूव हो जाते है. साथ ही स्किन पोर्स में जमा ऑयल और गंदगी भी साफ हो जाती है. ऐसे में आप स्क्रबर के रूप में भी त्वचा पर नमक और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऑयली स्किन पर करें इस्तेमाल

ऑयली त्वचा पर नमक और नींबू का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद साबित होता है. इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल तत्व त्वचा का एक्ट्रॉ ऑयल खत्म करके पिंपल और एक्ने से राहत दिलाने में कारगर होते हैं.

त्वचा को करें डिटॉक्स

नमक और नींबू का घोल त्वचा के पोर्स को डीप क्लीन करके स्किन को डिटॉक्स करने में सहायक होता है. जिससे स्किन में जमा डर्ट पार्टिकल्स आसानी से साफ हो जाते हैं और आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगता है.

झुर्रियों को कहें गुडबाय

नींबू और नमक में मौजूद एंटी एजिंग गुण झुर्रियों और फाइन लाइन्स पर भी असरदार होते हैं. नियमित रूप से त्वचा पर नींबू और नमक का घोल लगाकर आप न सिर्फ चेहरे की झुर्रियों और फाइन लाइन्स से निजात पा सकते हैं बल्कि त्वचा की रंगत में भी सुधार ला सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.